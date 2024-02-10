Разбилось зеркало: Что это значит и к чему может привести

Представление о том, что зеркала отражают не только облик, но и глубины души, издавна укоренилось в наших верованиях. Поэтому разбитое зеркало часто имеет отрицательное значение, символизируя неприятности или несчастья. UAportal рассказал, что важно углубиться в истинное значение и найти способы отвлечь негатив.

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Значение разбитого зеркала зависит от причинно-следственных связей и окружающих его обстоятельств. Иногда это может произойти просто как несчастный случай или неприятное событие, не имеющее глубокого влияния на жизнь человека. В противном случае это может служить предупреждением о значительных жизненных изменениях, как положительных, так и негативных.

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Кроме того, разбитое зеркало может указывать на внутренние конфликты, недовольство или личностные кризисы. Это может даже сигнализировать о необходимости самоанализа и желании принять новые решения или действия.

Как обращаться с разбитым зеркалом

Оказавшись перед разбитым зеркалом, не стоит паниковать или отчаиваться. Есть способы, которые разрешают нейтрализовать либо смягчить нехорошие последствия этой приметы.

В первую очередь удержитесь от того, чтобы смотреть в разбитое зеркало или касаться осколков голыми руками. Осторожно соберите осколки зеркала и положите в пакет или коробку. Утилизируйте их в мусорный бак или специально отведенный для этого контейнер.

Затем нужно использовать три свечи – белую, красную и зеленую, и зажечь их на месте, где разбилось зеркало. Посыпьте это место щепоткой соли во время проведения ритуала. Тщательно промойте руки под проточной водой, сознательно не зацикливаясь на произошедшем.

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