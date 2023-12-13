Реальность отличается от сказок: 5 интересных фактов о Средневековье

Средневековье, часто изображаемое с оттенком романтизма, пленяет наше воображение отважными рыцарями, гордыми королями и прекрасными принцессами. Однако UAportal рассказывает о реальности, которая значительно отличается от волшебных сказок, которые мы слышали.

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1. Гигиенические практики

В Средние века личная гигиена не была распространенной практикой в Европе. Обычай регулярного купания появился позже, его ввели странствующие рыцари, возвращавшиеся из крестовых походов под влиянием обычаев чистоты сарацин. При отсутствии бани средневековая знать полагалась на разнообразные духи, чтобы замаскировать неприятные запахи.

2. Отсутствие туалетов

Туалеты, к сожалению, были редкостью во многих местах. Удивительно, но даже в известных аристократических резиденциях, таких как Лувр, символ французской монархии, не было подобающих туалетов. Это неудобство создавало проблемы как для жителей, так и для посетителей.

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3. Собаки-компаньоны на банкетах

Лучшие друзья человека часто сопровождали людей в разных аспектах жизни в Средневековье. Нередко собаки присутствовали на пирах, где они охотно поглощали объедки, удобно оставлявшие под обеденным столом.

4. Эталон красоты – высокие лбы

Идеалы красоты отличались от наших современных представлений. В Средние века высокий лоб считался признаком красоты. Чтобы подчеркнуть этот атрибут, некоторые модники шли на то, что выщипывали себе волосы, чтобы подчеркнуть высокий лоб. Очаровательная Мона Лиза сама демонстрирует эту примечательную особенность.

5. Пренебрежение гигиеной рук

Примечательно, что средневековые врачи не сочли необходимым мыть руки перед осмотром пациентов. Личная гигиена, в том числе чистота рук, считалась излишней и не была приоритетной во время медицинских осмотров.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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