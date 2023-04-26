Red Hot Chili Peppers: не все фанаты знают эти факты о группе

UAportal подготовил статью, в которой рассматриваются пять интересных и малоизвестных фактов о культовой американской рок-группе Red Hot Chili Peppers, образованной в Лос-Анджелесе в 1983 году. Продав более 80 миллионов пластинок по всему миру, они являются одной из самых продаваемых групп всех времен.

Факт 1

Red Hot Chili Peppers однажды выступали на концерте в одних лишь носках. Это произошло во время выступления в 1983 году в легендарном клубе Kit Kat Club в Нью-Йорке. Группа была известна своими дикими выходками, и это выступление закрепило за ними репутацию одной из самых непредсказуемых и дерзких групп в истории рок-музыки.

Читайте также: Три "Оскара", инновации и социальные проблемы: Какое значение Том Круз придал кинематографу

Видео дня

Факт 2

Джон Фрусчианте, бывший гитарист группы, дважды уходил из группы. Первый раз – в 1992 году, после выхода прорывного альбома группы "Blood Sugar Sex Magik". В качестве причин своего ухода он назвал переутомление и желание заняться сольной карьерой.

Он вернулся в группу в 1998 году, но снова покинул ее в 2009 году. Бурные отношения Фрусчианте с Red Hot Chili Peppers стали предметом многочисленных спекуляций и обсуждений среди поклонников.

Факт 3

Песня Red Hot Chili Peppers "Give It Away" была вдохновлена фразой, которую вокалист Энтони Кидис услышал на вечеринке. Фразу "Отдай, отдай, отдай, отдай сейчас" повторял один из друзей Кидиса, и она запала ему в душу. Песня стала одним из главных хитов группы и получила премию "Грэмми" за лучшее хард-рок исполнение с вокалом в 1992 году.

Читайте также: Как Леонардо Ди Каприо изменил кинематограф

Факт 4

Басист Flea – не только искусный музыкант, но и талантливый актер. Он снялся в более чем 20 фильмах и телешоу, включая "Большой Лебовски" и "Назад в будущее, часть II". Актерская карьера Блоха свидетельствует о его разносторонности и творческой энергии.

Факт 5

Red Hot Chili Peppers дважды были введены в Зал славы рок-н-ролла. Первый раз – в 2012 году, а второй – в 2019 году. Они являются одной из немногих групп, удостоившихся такой чести дважды, и это свидетельствует об их непреходящем влиянии и воздействии на музыкальный мир.

Напомним, ранее UAportal подготовил статью о восхождении Роберта Джона Дауни-младшего в шоу-бизнесе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !