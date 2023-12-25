Ресторанные закуски к праздничному столу: Как приготовить брускеты с хамоном

Брюскеты с хамоном – это популярная итальянская закуска, состоящая из обжаренных ломтиков хлеба с тонкими ломтиками хамона.

Видео дня

Хамон – это вид испанской воздушно-сушеной ветчины, которая производится из свиней. Они отлично подходят для подачи как закуски или сопровождения к основному блюду, пишет stopcor.

Читайте также: 3 лучших рецепта бутербродов с красной рыбой к новогоднему столу

Ингредиенты:

4 ломтика свежего хлеба (желательно использовать багет)

4 ломтика хамона

2 столовые ложки оливкового масла

1 зубчик чеснока (по желанию)

Свежая зелень для декора (например, базилик или петрушка)

Приготовление:

Обжарьте хлеб. Нагрейте сковороду на среднем огне и добавьте оливковое масло. Положите ломтики хлеба на сковороду и обжарьте их с обеих сторон до золотистого цвета. Хлеб должен быть хрустящим, но не слишком жестким. Приготовьте брускеты. Если вы хотите добавить аромат чеснока, протрите ломтики обжаренного хлеба зубчиком чеснока. Наложите по одному ломтику хамона на каждый брускет. Вы можете сложить его аккуратно или немного скрутить, чтобы создать интересный вид. По желанию можно добавить немного дополнительного оливкового масла сверху для увлажнения. Украсьте и подавайте. Поставьте приготовленные брускеты на тарелку или поднос. По желанию украсьте их свежей зеленью, например базиликом или петрушкой.

Советы:

Вы можете использовать любой вид хлеба, который вам нравится. Однако лучше всего подходит багет, поскольку он имеет хрустящую корочку и мягкое ядро.

Для насыщенного вкуса вы можете использовать черный хлеб.

Если вы не любите хамон, вы можете использовать другой вид ветчины или даже колбасу.

Вы также можете добавить в брускет другие ингредиенты, например сыр, помидоры, оливки или овощи.

Советуем также обратить внимание на рецепт полезной яичницы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!