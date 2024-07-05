Ретроградные планеты сильно повлияют на три знака зодиака

UAportal подготовил гороскоп для Овна, Льва и Водолея. Узнайте, какое влияние на эти знаки зодиака окажут ретроградные планеты Нептун и Юпитер.

Овен

Ретроградные планеты Нептун и Юпитер будут влиять на вашу жизнь. Избегайте начинать новые проекты или принимать важные решения в этот период неопределенности. Вместо этого поразмышляйте и переоцените свои цели. Терпение и осторожность будут ключевыми.

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Лев

Избегайте принятия окончательных решений под влиянием ретроградных Нептуна и Юпитера. Обратитесь за поддержкой к людям, которым вы доверяете, чтобы получить ценную информацию. Сосредоточьтесь на сохранении стабильности и поэтапном подходе.

Водолей

Воздействие ретроградных планет Нептуна и Юпитера станет заметным уже в ближайшее время. Избегайте принятия поспешных решений. Наберитесь терпения и доверьтесь процессу. Обратитесь за советом и поддержкой, чтобы безболезненно пройти этот период.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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