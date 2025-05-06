Рецепт рулетиков с баклажаном и фаршем

Знаю, как вы любите мясо и как часто типичные котлеты или отбивные приедаются. Предлагаю вкусный, легкий и интересный рецепт рулетиков с фаршем)

Ингредиенты:

Фарш из говядины

Баклажаны

Лук и чеснок

Болгарский перец

Перец Чили

Панировочные сухари

Помидоры черри

Томатная паста

Сыр Пармезан

Приготовление: