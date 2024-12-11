Рецепт вкусных чебуреков без теста
Никакой муки — только сочная начинка и мясная оболочка. Быстро готовится, а вкус поражает.
Для начинки:
• Бекон или панчета – 100 г;
• Лук порей – 20 г;
• Репчатый лук – 1 шт;
• Синий лук – 1 шт;
• Сыр – 100 г.
Для теста:
• Фарш – 300 г;
• Куриное филе – 200 г;
• Соль – 1 ч.л;
• Черный молотый перец – 0,5 ч.л.
Для запекания:
• Масло растительное – 1 ст.л;
• Сыр (натертый) – 50 г.
Способ приготовления:
1. Нарежьте бекон мелкими кусочками. Порежьте все виды лука и натрите творог. Смешайте все вместе.
2. Фарш смешайте с солью и перцем. Хорошо вымешайте, чтобы получить однородную массу.
3. Возьмите часть мясной массы и раскатайте ее на пергаменте в тонкий пласт. Положите немного начинки на середину пласта и аккуратно заверните края, формируя "пирожок".
4. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Слегка смажьте их растительным маслом и посыпьте натертым сыром.
5. Готовьте в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут до золотистости.
Сохраняйте, чтобы не забыть приготовить эти вкусные и полезные эмпанады для близких.