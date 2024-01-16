Революция в мире мониторов: ASUS представляет ZenScreen Fold OLED MQ17QH

Компания ASUS представила ZenScreen Fold OLED MQ17QH – инновационный монитор, который оснащен превосходным 17,3-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением QHD (2560×1920p) и уникальным механизмом Waterdrop, позволяющим пользователям складывать устройство и настройки. Избранное. UAportal рассказывает подробности.

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Что особенного

Одной из особенностей ZenScreen Fold OLED MQ17QH является то, что сертифицирован по стандарту DisplayHDR True Black 500, что гарантирует превосходное качество изображения с исключительной контрастностью и глубиной. Кроме того, монитор оснащен портом mini-HDMI и двумя портами USB-C, что обеспечивает универсальность возможностей подключения. При толщине всего 9,7 мм в разложенном состоянии устройство тонкое и весит всего 1,2 кг.

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Мобильность

ZenScreen Fold OLED предлагает удобство питания от павербанка или подключение к ноутбуку. Независимо от того, работаете ли вы в дороге или в более традиционных офисных условиях, этот монитор станет универсальным помощником.

Когда ждать

Хотя характеристики ZenScreen Fold OLED, безусловно, вызывают интерес, к сожалению, ASUS еще не раскрыла ни цену, ни официальную дату начала продаж этой долгожданной новинки.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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