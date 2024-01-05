Ритуалы красоты, на которые стоит обратить внимание после 30 лет

С возрастом женщинам очень важно внедрить ритуалы красоты. Когда вам за 30, становится еще более важно создать надежную процедуру ухода за собой, которая поможет справиться с замедленными процессами регенерации клеток в вашем организме. UAportal составил список ключевых советов, о которых следует помнить.

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1. Ежедневный режим

Ваш ежедневный уход за собой должен превратиться в хорошо структурированную систему. После 30 лет забота о своем теле становится критически важной.

Важно соблюдать согласованный график сна и отдыха. Старайтесь ложиться спать между 10-11 часами вечера и обеспечивайте себе минимум семь часов сна.

2. Коллаген

Включите коллаген в свой ежедневный рацион. Этот компонент очень полезен для кожи, волос и ногтей. Вы можете получить коллаген из пищевых продуктов или добавок.

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3. Занимайтесь физической активностью

После 30 лет физические упражнения на свежем воздухе становятся вашим лучшим другом. Старайтесь держать свое тело в движении как можно больше. Настоятельно рекомендуются такие виды деятельности, как йога, фитнесс, бег, ходьба и плавание.

4. Антивозрастной крем для лица

Убедитесь, что в вашей косметичке есть антивозрастной крем. Приобретение надежного продукта, который подходит для вашего типа кожи, очень важно. Учтите, что кремы премиум-класса обычно требуют небольшого количества для одного нанесения, благодаря чему баночки хватает надолго.

5. Защищайтесь от воздействия солнца

Чрезмерное УФ-излучение может ускорить старение кожи. Избегайте чрезмерного загара как под естественным солнечным светом, так и в солярии. Выбирайте короткие промежутки времени для загара на пляже или, по возможности, наслаждайтесь морем, не подвергаясь воздействию солнца в часы пик с полудня до 16:00.

Всегда наносите солнцезащитный крем с защитой SPF весной и зимой. Это оградит клетки вашей кожи от вредных лучей и поможет замедлить процесс старения.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

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