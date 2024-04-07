Родительские мантры: какие слова не приведут детей к успеху

Многие распространенные родительские фразы могут нечаянно заставить детей чувствовать себя беспомощными и неуверенными. UAportal подготовил гайд о том, как правильно общаться со своими детьми.

Поощрение независимости и уверенности

Одна из распространенных фраз, которую родители используют, чтобы заставить детей чувствовать себя беспомощными, – "позволь мне сделать это за тебя". Это может ненамеренно дать понять ребенку, что он не способен делать что-либо самостоятельно. Вместо этого родители должны побуждать детей выполнять задания самостоятельно.

Еще одна вредная фраза: "ты слишком мал, чтобы понять". Это может отвергнуть чувства ребенка, заставляя его чувствовать себя неполноценным. Признайте точку зрения ребенка и объясните ему вещи способом, соответствующим его возрасту и пониманию. Также говоря ребенку: "ты такой же, как твой отец/мать", вы можете ограничить его чувство идентичности. Родители должны поощрять детей исследовать свои уникальные черты и способности, а не сравнивать их с другими.

Развитие навыков решения проблем

Когда родители постоянно говорят своим детям: "я позабочусь об этом", это может препятствовать их способности решать проблемы самостоятельно. Вместо этого им следует направлять детей в процессе решения проблем, задавая открытые вопросы, чтобы стимулировать их критическое мышление.

Читайте также: Три лайфхака, которые помогут улучшить отношения: "5 языков любви" и техники общения

Еще одна проблемная фраза – "потому что я так сказал". Часто эту фразу используют без основательного объяснения, что удручает детскую любознательность и желание понять, на чем базируются правила. Вместо этого следует объяснить причину, устанавливая четкие границы.

Кроме того, слова "ты никогда не научишься" могут подорвать уверенность ребенка в себе. Вместо этого родители должны заверить ее, что обучение требует практики, а ошибки являются неотъемлемой частью роста.

Содействие положительному самовосприятию

Фразы типа "перестань плакать, здесь не из-за чего расстраиваться" могут обесценивать эмоции ребенка. Родители должны успокаивать и поддерживать чувства ребенка, помогая ему понимать свои эмоции и управлять ими. Еще одна фраза, вызывающая беспокойство, – "ты идеален такой, какой есть", поскольку она может породить нереалистичные ожидания и страх неудачи. Родители должны поощрять своих детей принимать свое несовершенство и учиться своим ошибкам.

Наконец, слова "я разочарован в тебе" могут привести к тому, что ребенок почувствует, что его ценят только при его достижении. Родители должны выражать свою критику относительно поступков ребенка, в то же время подтверждая свою безусловную любовь и поддержку.

Напомним, мы рассказали о нескольких практических советах, которые помогут парам сохранить страсть в браке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !