Роуэн Аткинсон: человек, подаривший миру смех, не произнеся ни слова

Роуэн Аткинсон, известный своим образом любимому персонажу мистера Бина, оставил незабываемый след в развлекательной индустрии. Этот культовый комик прошел долгий путь от пропуска докторской диссертации до карьеры комедийного актера. UAportal подготовил малоизвестные факты о нем.

Пристрастие к автомобилям

Роуэн Аткинсон, известный своим культовым персонажем мистером Бином, не только талантливый актер, но и ярый автолюбитель. Он даже писал для журнала CAR Magazine, где делился с миром своей любовью к автотранспорту.

Аткинсон может похвастаться поразительной коллекцией автомобилей, среди которых Audi A8, Škoda Superb и редкий McLaren F1. Удивительно, но он не очень любит Porsche, считая их отличными автомобилями, но не соответствующими его личному вкусу.

Академические достижения

Кроме комедийных талантов, Аткинсон имеет степень магистра электротехники. Он учился в Университете Ньюкасла, а затем продолжил обучение в Королевском колледже в Оксфорде.

Хотя сначала он собирался стать доктором наук, наконец решил полностью посвятить себя комедийной карьере.

Связи с королевскими лицами

Роуэн Аткинсон установил связи с влиятельными лицами, в том числе с членами британской королевской семьи. Он был удостоен чести быть приглашенным на свадьбу короля Чарльза, а также принца Уильяма.

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Героический поступок

Во время семейной поездки по Кении Аткинсон оказался в опасной для жизни ситуации, когда пилот их частного самолета внезапно потерял сознание. Благодаря быстрому мышлению и храбрости Аткинсон взял управление самолетом под свой контроль.

Преодоление вызовов

Несмотря на свой незаурядный успех, Аткинсон столкнулся с личными проблемами. В течение многих лет он боролся с легким заиканием, особенно со словами, содержащими буквы "Б" или "П". Эти трудности с произношением привели к тому, что он предпочитал молчаливые роли, такие как мистер Бин, и редко появлялся в интервью, часто делая короткую паузу перед тем, как произнести такие слова.

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