Рождественский пирог с финиками к праздничному столу: рецепт

До Нового года осталось всего 50 дней, и самое время начать собирать вкусные рецепты для праздничного стола! Один из таких – рождественский пирог с финиками.

А для совершенного вкуса, сочетайте с вкусным чаем!

Ингредиенты:

• Финики без косточек - примерно 7-10 шт;

• Кипяток - ¾ стакана;

• Сода – 1 ч.л;

• Мягкое сливочное масло – 5 ст.л;

• Мед – 2 ст.л;

• Коричневый сахар - ⅓ стакана;

• Яйца комнатной температуры – 2 шт;

• Чистый экстракт ванили – 1 ч.л;

• Мука – ½ стакана;

• Разрыхлитель – 1 ч.л;

• Соль – ½ ч.л.

Ирисовый соус:

• Масло – ½ стакана;

• Жирные сливки – ¾ стакана;

• Коричневый сахар – ¾ стакана;

• Мед – 2 ч.л;

• Щепотка соли;

• Экстракт ванили – ½ ч.л.

Для чая:

• Облепиха;

• Мед.

Способ приготовления:

1. Финики соединить с кипятком и содой.

2. Взбить масло, коричневый сахар и мед. Снова сбить.

3. Добавить яйца, ванилин, муку, разрыхлитель и соль.

5. Финики размять или измельчить в пюре и добавить в тесто.

6. Выложить тесто в форму. Запекать при температуре 180°

7. Соединить все ингредиенты для соуса в сотейнике, довести до готовности. Полить пирог.

8. Во френчпресс выложить облепиху, добавить мед, залить кипятком.

Приятного аппетита!

Обязательно сохраняйте.