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Розовая паста с фетой: когда хочется чего-то яркого
Этот рецепт – идеален, когда хочется чего-то легкого, красивого и нового.
Ингредиенты:
• Макароны Golden Pasta – 180 г для соуса и отдельно для гарнира;
• Свекла отварная - 1 шт;
• Фета – 100 г;
• Сок лимона – 1 ст. л;
• Запеченный чеснок – 2–3 зубчика;
• Вода – 2–3 ст. л (для консистенции);
• Соль, перец – по вкусу;
• Для подачи: еще немного феты и листики мяты.
Способ приготовления:
1. Отварите макароны до состояния al dente в подсоленной воде.
2. В блендере взбейте свеклу, фету, лимонный сок, запеченный чеснок и немного воды до однородного крема.
3. Смешайте соус с пастой. Украсьте фетой и мятой.
Нежная текстура, яркий цвет и настоящий WOW-эффект – вот что такое розовая паста.
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