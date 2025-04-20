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Рваное мясо, тающее во рту – никто не устоит
Пять часов в духовке – и никто не устоит. Да, этот рецепт не о "быстро", он о "вкусно".
Готовится просто, выглядит эффектно, вкус без слов.
Ингредиенты:
• Говядина (лопатка) - 1 кг;
• Соль – по вкусу;
• Молотый перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Щедро натираем мясо солью и перцем.
2. Заворачиваем в пергамент. Он плотно облегает мясо и помогает сохранить аромат.
3. Даем постоять в холодильнике 2–4 часа.
4. Дальше - фольга. Плотно обертываем мясо в фольгу и в духовку на 5 часов при температуре 150°C.
5. Готовое мясо разрываем вилками — оно будет нежным и сочным.
Подайте с легким овощным салатом – и наслаждайтесь.