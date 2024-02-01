С кем Козероги могут стать хорошими друзьями: Гороскоп на совместимость

UAportal рассказал о зодиакальной совместимости с Козерогами. Узнайте, с какими знаками зодиака Козерог может иметь очень хорошую и крепкую дружбу.

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Совместимость Водолея с Козерогом

Водолеи известны своей независимостью и прогрессивным характером, а также часто открыты для общения. Козероги, с другой стороны, практические, дисциплинированные и ответственные.

Несмотря на свои различия, они имеют достаточно высокую совместимость в дружбе благодаря общей решительности и верности. Оба знака отданы своей дружбе и поддерживают друг друга в достижении поставленных целей.

Совместимость Рыб с Козерогом

Рыбы являются сострадательными и интуитивными личностями, которые ставят во главу угла эмоциональные связи. Козероги, отличающиеся амбициями и практичностью, могут показаться маловероятным паром.

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Однако их чрезвычайно высокая совместимость в дружбе происходит от гармонии, которую они обеспечивают друг другу. Рыбы помогают Козерогу принять свои эмоции, в то время как Козерог помогает Рыбам ориентироваться в жизненных реалиях, создавая крепкую и долговечную дружбу.

Совместимость Рака с Козерогом

Что касается Раков, то они заботливые и чувствительные личности, которые придают большое значение своим отношениям. Может показаться, что у Козерогов, с их энергичностью и стремлениями, есть другие приоритеты.

На самом же деле их сочетает крепкая и длительная дружба, обладающая высокой совместимостью. Каждый из этих знаков предан и ценит свои отношения, создавая дружбу, в которой есть поддержка и взаимопонимание, что может выдержать испытание временем.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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