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Салат "Бургер": идеальная альтернатива классическому бургеру
САЛАТ "БУРГЕР"
Это идеальная альтернатива классическому бургеру. Он сохранит знакомые вкусы, но подарит лёгкость и новый формат подачи.
Готовится быстро, поэтому станет отличным выбором для обеда или ужина.
Ингредиенты:
• Рис вареный – 1 стакан;
• Фарш говяжий - 200 г;
• Томат – 1 шт;
• Салат Айсберг – 1 шт;
• Лук синий – 1 шт.
Для соуса:
• Огурец соленый – 3 шт;
• Майонез – 1 ст.л;
• Кетчуп – 2 ст.л;
• Горчица сладкая – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Фарш обжарить и приправить специями.
2. Для соуса мелко порезать огурцы и смешать составляющие.
3. Собрать слоями и заправить.
Готово.