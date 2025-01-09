Салат ''Бургер'': идеальная альтернатива классическому бургеру

САЛАТ "БУРГЕР"

Это идеальная альтернатива классическому бургеру. Он сохранит знакомые вкусы, но подарит лёгкость и новый формат подачи.

Готовится быстро, поэтому станет отличным выбором для обеда или ужина.

Ингредиенты:

• Рис вареный – 1 стакан;

• Фарш говяжий - 200 г;

• Томат – 1 шт;

• Салат Айсберг – 1 шт;

• Лук синий – 1 шт.

Для соуса:

• Огурец соленый – 3 шт;

• Майонез – 1 ст.л;

• Кетчуп – 2 ст.л;

• Горчица сладкая – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Фарш обжарить и приправить специями.

2. Для соуса мелко порезать огурцы и смешать составляющие.

3. Собрать слоями и заправить.

Готово.