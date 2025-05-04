Салат из макарон: очень вкусный вариант для обеда
САЛАТИК ИЗ МАКАРОН
Легкий, яркий и вкусный вариант для обеда или ужина!
Ингредиенты:
• Паста "мушли" Голден Паста — 100 г
• Куриное филе – 200 г
• Крахмал – 1 ст. л
• Перец – 1 шт
• Томат – 1 шт
• Авокадо - 1 шт
• Чеснок – 1 зубчик
• Зеленый лук – по вкусу
• Соевый соус – 2 ст. л
• Соус терияки – 1 ст. л
• Масло растительное — 2 ст. л
• Кунжут — для посыпки
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать, обвалять в крахмале и обжарить до золотистой корочки.
2. Отварить пасту ракушки в подсоленной воде до готовности.
3. Нарезать перец, томаты и авокадо.
4. Для заправки смешать измельченный чеснок, зеленый лук, соевый соус, терияки и растительное масло.
5. Смешать все ингредиенты в салате и полить заправкой. Посыпать кунжутом.