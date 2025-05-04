Салат из макарон: очень вкусный вариант для обеда

САЛАТИК ИЗ МАКАРОН

Легкий, яркий и вкусный вариант для обеда или ужина!

Ингредиенты:

• Паста "мушли" Голден Паста — 100 г

• Куриное филе – 200 г

• Крахмал – 1 ст. л

• Перец – 1 шт

• Томат – 1 шт

• Авокадо - 1 шт

• Чеснок – 1 зубчик

• Зеленый лук – по вкусу

• Соевый соус – 2 ст. л

• Соус терияки – 1 ст. л

• Масло растительное — 2 ст. л

• Кунжут — для посыпки

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать, обвалять в крахмале и обжарить до золотистой корочки.

2. Отварить пасту ракушки в подсоленной воде до готовности.

3. Нарезать перец, томаты и авокадо.

4. Для заправки смешать измельченный чеснок, зеленый лук, соевый соус, терияки и растительное масло.

5. Смешать все ингредиенты в салате и полить заправкой. Посыпать кунжутом.