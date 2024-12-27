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Салат с салями к новогоднему столу: рецепт
Если вы еще не до конца составили меню новогоднего стола, этот рецепт обязательно должен быть в вашем списке! Вкусно, просто, а все благодаря главному ингредиенту – салями.
Эта колбаска идеально подходит не только для салата, но и для праздничной вырезки. Эктор плохому не посоветует.
Ингредиенты:
яйца - 2 шт.;
соленые огурцы - 5-7 шт.;
колбаска сырокопченая;
кукуруза - 250 г;
майонез – 2-3 ст. ложки.
Способ приготовления:
1. Отварите яйца и нарежьте соломкой. Так же нарежьте огурцы и колбасу.
2. Смешайте огурцы, яйца, кукурузу и майонез. Между слоями выложите колбаску. Все тщательно перемешайте.
3. Украсьте сухариками и зеленью.
А главное правило – наслаждайтесь праздниками и вкусными блюдами.