Салат ''Сердечный'': быстрая альтернатива ''Оливье'' на Новый год

Друзья, сохраняйте рецепт салата "Сердечный" и обязательно приготовьте его на новогодний праздничный стол.

Готовится легко и просто, но при этом вкусно и полезно.

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Основной ингредиент этого салата - зелёный горошек. Без него невозможно представить не только новогодний салат "Оливье", но и многие другие.

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⁣Салат "Сердечный"⁣

500 г говяжьего сердца (отварного) ⁣

1 крупная луковица ⁣

300 г отварного картофеля ⁣

200 г домашних соленых огурцов ⁣

200 г консервированного горошка Bonduelle ⁣

соль ⁣

растительное масло холодного отжима (по вашему вкусу: оливковое, грецкого ореха, авокадо, тыквенное…)⁣

⁣ Маринад для лука: ⁣

30 мл растительного масла ⁣

10 г столового уксуса 9%⁣

5 г сахара ⁣

соль ⁣

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Замариновать лук. Нарезать лук "перьями", слегка помять, добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Оставить лук на 15 минут. ⁣ Нарезать соломкой сердце, соленые огурцы, картофель⁣ Добавить горошек. ⁣ Лук слегка отжать и добавить в салат, перемешать. ⁣ Заправить салат растительным маслом. Посолить.⁣

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Готовьте с удовольствием!