Салат в лаваше без тарелки: интересная идея
Зачем лишние тарелки, когда можно съесть саму "основу"?
Лаваш заменит и хлеб, и тарелку, а еще придаст блюду легкий хруст. Выглядит эффектно, удобно держится и, главное – очень вкусно.
Ингредиенты:
• Лаваш – 2 листа;
• Огурец квашеный – 2 шт;
• Майонез, кетчуп – по 2 ст.л;
• Сухой чеснок – 1 ч.л;
• Паприка – 1 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Фарш – 300 г;
• Смесь перцев – по вкусу;
• Сыр – 100 г;
• Базилик, кинза (свежие).
Способ приготовления:
1. Лаваш положите в глубокие миски, чтобы он принял их форму. Выпекайте в духовке при 180°C в течение 5-7 минут, пока лаваш слегка подсохнет и станет хрустящим.
2. Огурцы нарежьте кубиками. Смешайте с майонезом, кетчупом, сухим чесноком, паприкой и солью.
3. Обжарьте фарш на среднем огне, добавьте чеснок, паприку, смесь перцев и соль.
4. В подсушенный лаваш выложите слоями: фарш, соус, натертый творог. Украсьте базиликом и кинзой.
Как вам такова идея подачи? Храните!