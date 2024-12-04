Салат в лаваше без тарелки: интересная идея

Зачем лишние тарелки, когда можно съесть саму "основу"?

Лаваш заменит и хлеб, и тарелку, а еще придаст блюду легкий хруст. Выглядит эффектно, удобно держится и, главное – очень вкусно.

Ингредиенты:

• Лаваш – 2 листа;

• Огурец квашеный – 2 шт;

• Майонез, кетчуп – по 2 ст.л;

• Сухой чеснок – 1 ч.л;

• Паприка – 1 ч.л;

• Соль – по вкусу;

• Фарш – 300 г;

• Смесь перцев – по вкусу;

• Сыр – 100 г;

• Базилик, кинза (свежие).

Способ приготовления:

1. Лаваш положите в глубокие миски, чтобы он принял их форму. Выпекайте в духовке при 180°C в течение 5-7 минут, пока лаваш слегка подсохнет и станет хрустящим.

2. Огурцы нарежьте кубиками. Смешайте с майонезом, кетчупом, сухим чесноком, паприкой и солью.

3. Обжарьте фарш на среднем огне, добавьте чеснок, паприку, смесь перцев и соль.

4. В подсушенный лаваш выложите слоями: фарш, соус, натертый творог. Украсьте базиликом и кинзой.

Как вам такова идея подачи? Храните!