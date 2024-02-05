Сам себе хозяин: Преимущества и недостатки гибкого графика работы

UAportal рассказал, что многие люди стремятся к гибкому рабочему времени как средству достижения лучшего баланса между работой и личной жизнью. Это позволяет людям приспосабливать свой рабочий график к личным потребностям, одновременно стремясь повысить удовлетворенность работой и производительность.

Видео дня

Плюсы

Баланс между работой и личной жизнью. Гибкий график работы позволяет людям лучше совмещать работу и личную жизнь. Это приводит к снижению уровня стресса и улучшению общего самочувствия.

Читайте также: Пять причин немедленно покинуть собеседование: признаки токсического руководства

Повышение производительности. Работники, которые могут работать в наиболее продуктивное для них время, часто более эффективны. Это приводит к более высокому уровню выполнения задач и лучшему качеству работы.

Гибкость. Такой график работы позволяет людям заниматься личными делами. Например, посещать врачей или ухаживать за детьми, не жертвуя при этом своими рабочими обязанностями.

Минусы

Сложность в установлении границ. Имея возможность работать в любое время, возможно сложно отключиться от работы. Это приводит к размыванию границ между личной и профессиональной жизнью.

Отсутствие рутины. Некоторые люди могут бороться с отсутствием структуры, приходящей с гибким графиком работы. Это приводит к затягиванию времени или затруднениям с мотивацией.

Трудности с коммуникацией. Когда члены команды работают в разные часы, могут возникнуть проблемы с координацией встреч или эффективным сотрудничеством. Это приводит к проблемам с коммуникацией и задержкам в принятии решений.

Напомним, мы уже писали, как не провалить собеседование.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!