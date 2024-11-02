Самая эффективная мотивация – внутренняя: как достичь

Ничто не может заставить нас что-то делать. А если и спровоцирует действия, то это будет иметь временный эффект.

Далее текст на языке оригинала

Довгостроково працює тільки внутрішня мотивація. Це те саме ХОЧУ і крапка! І далі не пошук "мотивації" як мені тепер змусити себе виконувати те що треба, а пошук ЯК то зробити?!

Як же знайти те саме ХОЧУ?

1. Зізнатися собі, що всілякі причини які ви собі називаєте вже зараз "для красивого звучання" - це брехня. Ну не те, було б то причиною, вже давно б досягли мети…а якщо не досягли, то собі озвучена фігня якась зручна, а не правда. Озвучене те, що не мотивує.

2. Почати шукати. Якщо хочеться, а причина нащо не спрацьовує, то треба рити глибше. Воно не прикольно, собі зізнатися "не прілічно", причина може бути смішна, страшна, глобальніша. Але вона є.

3. Хочеш змін - готуйся до зізнань собі, що зараз не так. Що дійсно має для тебе значення.

Хоча є ще один момент. Коли нам не треба досягти цілі, щоб мати змогу виправдовувати цим інші негаразди в житті, можливість страждати офіційно і озвучувати це собі та іншим.

Тож питання змін в тому самому "насправді хочу чи не хочу"?!