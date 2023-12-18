Самая маленькая в мире армия и самая большая церковь: Пять фактов о Ватикане

Ватикан – государство-город, сплетенный нитями истории, религии и культурных богатств. Несмотря на свою небольшую площадь, это суверенное государство имеет уникальные особенности, привлекающие внимание всего мира. UAportal подготовил топ-5 фактов о нем.

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Музеи Ватикана

Музеи Ватикана – это сокровищница искусства и истории, которая может похвастаться поразительной коллекцией работ известных художников, таких как Микеланджело и Рафаэль Санти. Сикстинская капелла, хранящая их работы, известна своим культовым потолком и его значением в католической церкви.

Музеи также содержат обширную коллекцию древнеримских и египетских артефактов, что делает их обязательным местом для посещения любителей искусства и истории. Кроме того, музеи предлагают заглянуть в папские апартаменты, демонстрируя роскошные и исторические жилые помещения прошлых Пап.

Собор Святого Петра

Собор Святого Петра – самая большая церковь в мире и центр католической веры. Потрясающая архитектура и сложный дизайн привлекают миллионы посетителей каждый год. С ее купола, спроектированного Микеланджело, открывается увлекательный вид на Ватикан и его окрестности.

Собор также служит местом паломничества для католиков, где находится гробница Святого Петра и другие важные реликвии. Посетители могут восхищаться величием Балдахина и поразительной скульптурой Пьеты Микеланджело.

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Ватиканские сады

Ватиканские сады – это тихий оазис в самом сердце Ватикана, занимающий почти половину его территории. Эти тщательно обустроенные сады с разнообразной флорой, фонтанами и скульптурами обеспечивают спокойный отдых для посетителей. Экскурсии с гидом предлагают уникальный взгляд на историю и биоразнообразие этого уединенного заповедника.

Швейцарская гвардия

Швейцарская гвардия – самая маленькая постоянная армия в мире, отвечающая за охрану Папы Римского и Ватикана. Их особенная форма, разработанная Микеланджело, стала символом Ватикана. Гвардейцы проходят строгую подготовку и известны своей твердой лояльностью и преданностью безопасности понтифика и Ватикана.

Ватиканская библиотека

Ватиканская библиотека – одна из важнейших научных библиотек мира, в которой хранятся более 1,1 миллиона печатных книг, 75 000 инкунабул и более 8500 рукописей. Ее огромная коллекция включает в себя редкие и ценные тексты, исторические документы и иллюстрированные манускрипты. Ученые и исследователи со всего мира посещают библиотеку, чтобы получить доступ к ее бесценным ресурсам.

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