Самая вкусная курица: рецепт, который станет вашим фирменным

Самая вкусная курица.

Душная и сочная, с насыщенным ароматом пряностей и нежным мясом внутри. Этот рецепт может стать вашим фирменным блюдом!

К рецепту:

⁃ 1 целая курица ~1,8 кг

⁃ картофель, батат, лук — на гарнир

Маринад

⁃ 200 г масла

⁃ цедра 1 большого лимона

⁃ несколько веточек розмарина

⁃ 3 больших зубчика чеснока

⁃ 1 большая ложка меда

⁃ пачка приправы. Здесь в составе есть все: соль, кориандр, паприка, сухой чеснок и томаты, куркума, горчица, пажитник, базилик, укроп.

⁃ черный перец по желанию.

Приготовление:

Подготавливаю курицу – промываю, удаляю шею. Внутри натираю специями, использую примерно полпачки. (По желанию этот этап можно заменить пресолтингом курицы на ночь: на 2 литра воды 50 г соли.)

готовлю ароматное масло.

Здесь вообще просто – в мягкое масло добавляю цедру лимона (или другого цитруса), измельченный розмарин, чеснок, мед и специи. Все перемешиваю.

Очень осторожно приподнимаю кожуру и под нее помещаю ароматное масло. Такое нужно сделать и на грудке, и на ножках. Внутрь кладу разрезанный лимон и связываю курицу шпагатом.

Смазываю курицу немного маслом или остатками масла.

На небольшой противень выкладываю курицу, рядом нарезанный картофель, лук или другие корнеплоды — все смазанное маслом или маслом, посыпанное специями.

Запекаю в духовке:

Температура: 175 градусов

Режим: конвекция верх/низ

У меня заняло 1,5 часа, но проверяйте готовность! Может потребоваться еще 10-15 минут.

Если части курицы подрумяниваются быстрее, прикройте их фольгой, чтобы получить равномерный цвет. Приятного аппетита!

Обнимаю.