Самая вкусная курица: рецепт, который станет вашим фирменным
Самая вкусная курица.
Душная и сочная, с насыщенным ароматом пряностей и нежным мясом внутри. Этот рецепт может стать вашим фирменным блюдом!
К рецепту:
⁃ 1 целая курица ~1,8 кг
⁃ картофель, батат, лук — на гарнир
Маринад
⁃ 200 г масла
⁃ цедра 1 большого лимона
⁃ несколько веточек розмарина
⁃ 3 больших зубчика чеснока
⁃ 1 большая ложка меда
⁃ пачка приправы. Здесь в составе есть все: соль, кориандр, паприка, сухой чеснок и томаты, куркума, горчица, пажитник, базилик, укроп.
⁃ черный перец по желанию.
Приготовление:
Подготавливаю курицу – промываю, удаляю шею. Внутри натираю специями, использую примерно полпачки. (По желанию этот этап можно заменить пресолтингом курицы на ночь: на 2 литра воды 50 г соли.)
готовлю ароматное масло.
Здесь вообще просто – в мягкое масло добавляю цедру лимона (или другого цитруса), измельченный розмарин, чеснок, мед и специи. Все перемешиваю.
Очень осторожно приподнимаю кожуру и под нее помещаю ароматное масло. Такое нужно сделать и на грудке, и на ножках. Внутрь кладу разрезанный лимон и связываю курицу шпагатом.
Смазываю курицу немного маслом или остатками масла.
На небольшой противень выкладываю курицу, рядом нарезанный картофель, лук или другие корнеплоды — все смазанное маслом или маслом, посыпанное специями.
Запекаю в духовке:
Температура: 175 градусов
Режим: конвекция верх/низ
У меня заняло 1,5 часа, но проверяйте готовность! Может потребоваться еще 10-15 минут.
Если части курицы подрумяниваются быстрее, прикройте их фольгой, чтобы получить равномерный цвет. Приятного аппетита!
Обнимаю.