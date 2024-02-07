Samsung Galaxy Ring: Что известно и когда ожидать

Во время долгожданной презентации флагманского смартфона Galaxy S24 компания Samsung заинтриговала энтузиастов, показав свою последнюю инновацию – умное кольцо Galaxy Ring. UAportal рассказал, что хотя деталей было немного, недавние истоки в Интернете пролили немного света на этот увлекательный будущий продукт.

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Облегченный дизайн и разные размеры

Аналитик greengart, которому удалось получить доступ к прототипу, раскрыл важную информацию о Galaxy Ring. Ожидается, что "умное" кольцо будет иметь исключительную легкость, что обещает комфорт и удобство для пользователей.

Кроме того, продукт будет доступен в разных размерах, что обеспечит идеальную посадку для всех. В частности, самая большая версия будет иметь диаметр 22,2 мм, что позволит удовлетворить потребности широкого круга людей.

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Функциональность

Samsung стремится предложить пользователям персонализированный опыт использования Galaxy Ring. Компания планирует выпустить умное кольцо в трех разных цветах, что позволит пользователям выбрать стиль, соответствующий их предпочтениям.

Кроме того, Galaxy Ring может похвастаться поразительным набором функций. Он способен измерять самые важные показатели здоровья, включая частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. Кроме того, разумное кольцо предлагает возможность отслеживать режим сна и определять уровень стресса, обеспечивая активное управление самочувствием владельца.

Ожидаемый релиз

Фанаты, которые с нетерпением ждут появления Galaxy Ring, будут рады узнать, что он появится на рынке к концу этого года. Предполагают, что Samsung может представить кольцо в августе вместе с долгожданной линейкой сложных смартфонов.

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