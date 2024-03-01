Samsung представила новый фитнес-браслет Galaxy Fit 3: когда ждать

Компания Samsung официально представила свой долгожданный фитнес-трекер Galaxy Fit 3. UAportal рассказал, что после недавних истоков и слухов устройство оправдывает ожидания и имеет отличные функции.

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Особенности

Galaxy Fit 3 может похвастаться большим дисплеем диагональю 40 мм (1,57 дюйма), что на 45% больше, чем у его предшественника. Корпус трекера, изготовленный из прочного алюминия, обеспечивает долговечность, а новый застегивающийся в один клик ремешок позволяет легко и удобно регулировать его размер. Благодаря поддержке более сотни различных типов тренировок, а также мониторинга сна и стресса, он удовлетворяет различные потребности фитнеса.

Впервые в серии Galaxy Fit 3 функция обнаружения падения и функция экстренного вызова SOS. Это означает, что в случае падения пользователи могут немедленно вызвать помощь по номеру экстренного вызова, а простое нажатие пяти кнопок активирует SOS-сообщение в экстренных ситуациях в любое время.

Улучшенная связь

Samsung также улучшила взаимодействие между Galaxy Fit 3 и смартфонами. Используя функцию Camera Remote, пользователи могут управлять камерой смартфона прямо с трекера, что позволяет легко делать фотографии. Кроме того, функция Media Controller позволяет беспрепятственно управлять воспроизведением мультимедиа на телефоне.

Интеграция

Galaxy Fit 3 может синхронизироваться с совместимыми смартфонами в режимах "Не беспокоить" и "Спящий режим", обеспечивая бесперебойную работу пользователя. Кроме того, функция "Найти мой телефон" станет полезной, позволяя пользователям находить свои гаджеты или наоборот.

Прочность и время автономной работы

Благодаря классу защиты IP68, обеспечивающему устойчивость к воде и пыли к 5ATM, Galaxy Fit 3 гарантирует, что пользователи могут заниматься своими тренировками, не беспокоясь о факторах окружающей среды. К тому же устройство обеспечивает ошеломляющее время автономной работы – до 13 дней на одном заряде аккумулятора, что сводит к минимуму необходимость частой подзарядки.

Доступность

Galaxy Fit 3 будет доступен в трех цветах: сером, серебристом и розовом золоте. Продажи начнутся 23 февраля в некоторых странах Европы, Азии, Центральной и Южной Америке.

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