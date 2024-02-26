Samsung выпускает Galaxy M15: что ожидать от флагмана

Компания Samsung, известная своей разнообразной линейкой смартфонов, готовится выпустить на рынок модель Galaxy M15, ориентированную на ограниченный бюджет. После недавнего запуска Galaxy A15 производитель планирует представить аналогичную версию устройства с некоторыми заметными обновлениями.

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Аккумулятор

В частности, Galaxy M15 будет отличаться увеличением емкости аккумулятора по сравнению с предшественником. В то время как Galaxy A15 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, будущая модель M15 сможет похвастаться аккумулятором емкостью 6000 мАч, что обеспечит пользователям длительное время автономной работы.

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Дисплей, камера и процессор

Ожидается, что в дополнение к улучшенному аккумулятору Galaxy M15 будет иметь еще несколько важных особенностей. Среди них AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, который обеспечит более плавное изображение, а также камера с основным объективом на 50 Мп.

Что касается процессора, то потребители могут ожидать наличие чипов MediaTek, Qualcomm или Exynos в разных версиях устройства. Кроме того, ожидается, что он будет работать на операционной системе Android 14, в сочетании с удобным интерфейсом One UI 6.

Когда ждать

Хотя официальная дата выхода Galaxy M15 еще не разглашается, Samsung может представить бюджетный смартфон в начале 2024 года. Ажиотаж растет, поскольку потребители с нетерпением ждут возможности испытать многофункциональное устройство по доступной цене.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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