Samsung выпускает обновления Android 14 и интерфейса UI 6 для Galaxy Tab S9 FE+

Компания Samsung сделала заявление, представив новое обновление программного обеспечения для известного планшета Galaxy Tab S9 FE+. UAportal рассказывает, что ждать и когда будет доступно обновление.

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Детали обновления

Следует ожидать обновления до Android 14, которое улучшит работу планшета. Сопровождаемая номерами сборки X610XXU1BWK9 и X610OJM1BWKA, эта прошивка содержит более 2 ГБ новых функций и улучшений.

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В настоящее время обновление до Android 14 постепенно распространяется в Турции и Австралии путем поэтапного развертывания. На глобальном рынке получение этого обновления через беспроводное (OTA) распространение можно ожидать в ближайшем будущем.

Что нового

Благодаря этому монументальному обновлению программного обеспечения, Galaxy Tab S9 FE+ охватывает все функции, поставляемые в комплекте с обновленным Android 14. Приготовьтесь к включению One UI 6, улучшенного интерфейса, поставляемого с множеством выгодных новинок, включая усовершенствованный режим DeX Mode, способный в разы поднять вашу производительность.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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