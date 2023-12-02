Самые безопасные страны мира: куда следует поехать

В мире, где безопасность становится приоритетом для путешественников, существуют страны, отличающиеся особой стабильностью и безопасностью для жителей и гостей. UAportal рассказывает о топ-5 самых безопасных стран, в которых можно безопасно путешествовать и жить.

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Исландия

Исландия считается самой безопасной страной для путешествий по миру. Она может похвастаться низким уровнем преступности, политической стабильностью и дружелюбными местными жителями, что в совокупности создает безопасную и мирную среду как для внутренних, так и для международных путешественников.

Швейцария

Швейцария, известная своей нейтральной позицией по мировым делам, зарекомендовала себя как одна из самых безопасных стран для посещения. Она обладает эффективной системой общественного транспорта и хорошо развитой инфраструктурой.

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Новая Зеландия

Такие факторы как социальная стабильность, низкий уровень преступности и строгие меры контроля над оружием способствуют высокому уровню безопасности в Новой Зеландии.

Япония

Низкий уровень преступности, эффективная система общественного транспорта, а также акцент на чистоте и порядке создают атмосферу безопасности в Японии.

Дания

Дания стабильно входит в топ самых безопасных стран для путешественников, предлагая мирную и безопасную среду. Она может похвастаться хорошо функционирующей системой социального обеспечения, дружелюбными местными жителями и низким уровнем преступности.

Напомним, UAportal подготовил список самых полезных советов для путешествий, которые помогут сэкономить время, деньги и силы.

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