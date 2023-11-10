Самые богатые люди Украины: кто входит в топ-5

UAportal представляет первую пятерку самых богатых людей Украины. Приготовьтесь узнать их впечатляющее состояние и разнообразные бизнесы.

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Ринат Ахметов

В Украине Ринат Ахметов занимает первое место как самый богатый человек. Как владелец компании "Систем Кэпитал Менеджмент", его состояние оценивается в миллиарды долларов.

Виктор Пинчук

Виктор Пинчук занимает вторую позицию в списке. Он является известным филантропом и бизнесменом, известным благодаря созданию "Интерпайпа", ведущей компании по производству стали и труб.

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Игорь Коломойский

Игорь Коломойский занимает третью позицию как предприниматель с различными инвестициями в банковскую сферу, энергетику, медиа и авиацию. Кроме того, он активно поддерживает искусство, внося взносы в Днепровский художественный музей.

Александр Ярославский

Александр Ярославский занимает четвертое место, отмеченное за вклад в авиационную, транспортную отрасли и сферу недвижимости в Украине.

Николай Лагун

И, наконец, Николай Лагун предстает как величайшая фигура в энергетике и недвижимости, накопив значительные богатства благодаря стратегическим инвестициям.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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