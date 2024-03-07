Самые популярные триллеры: топ-5 кинолент, которые стоит просмотреть

UAportal приглашает в кинематографическое путешествие, полное напряжения, тайн и интриг. Предлагаем посмотреть самые интересные триллеры, снятые в период с 2010 по 2015 год.

Видео дня

"Исчезнувшая"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Триллер, драма, мистика

Страна производства: США

Продолжительность: 149 минут

Год производства: 2014

Режиссер: Дэвид Финчер

На пятую годовщину своей свадьбы Ник Данн сообщает, что его жена Эми исчезла при подозрительных обстоятельствах. По мере того как разворачивается безумие СМИ и полицейское расследование, раскрываются темные секреты их брака. Паутина обмана и насилия приводит к шокирующим открытиям, бросающим вызов восприятию и реальности.

"Пленницы"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Триллер, криминал, драма, мистика

Страна производства: США

Продолжительность: 153 минуты

Год производства: 2013

Режиссер: Дени Вильнев

Когда в пригороде Пенсильвании таинственно исчезают две молодые девушки, напряжение растет, и начинаются безумные поиски. Отчаянный отец Кэллер Доверь берет дело в свои руки, переступая этические границы в поисках зацепок.

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"Стрингер"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Триллер, криминал, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 118 минут

Год производства: 2014

Режиссер: Дэн Гилрой

Лу Блум, энергичный молодой человек, попадает в мир криминальной журналистики в Лос-Анджелесе. Пренебрегая этическими нормами, он преследует ужасающие места преступлений, чтобы снять сенсационные кадры для местного телеканала.

"Девушка с татуировкой дракона"

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Триллер, криминал, драма

Страна производства: США, Швеция

Продолжительность: 158 минут

Год производства: 2011

Режиссер: Дэвид Финчер

Журналист Микаэль объединяется с загадочной хакеркой Лисбет, чтобы раскрыть продолжающееся уже несколько десятилетий дело об исчезновении человека в Швеции. Распутывая темные тайны и корпоративную коррупцию, дуэт разоблачает тайну обмана и насилия. Таинственная девушка с татуировкой дракона оказывается грозным союзником в их неустанном стремлении к справедливости.

"Остров проклятых"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Триллер, мистика, детектив

Страна производства: США

Продолжительность: 138 минут

Год производства: 2010

Режиссер: Мартин Скорсезе

Маршал США Тедди Дэниелс посещает психбольницу на острове Отверженных, чтобы расследовать внезапное исчезновение пациента. Когда он начинает распутывать тайны безумцы, тревожные истины и жуткие видения распутывают его восприятие реальности. Повороты и игры разума усиливают напряжение, размывая границу между здравым смыслом и бредом.

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