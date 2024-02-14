Самые распространенные ошибки при стирке: Как их избежать

Узнайте о типичных ошибках, которые могут повредить как одежде, так и стиральной машине. Следуя простым лайфхакам, можно предотвратить эти проблемы. UAportal поделился простыми советами для лучшего ухода за бельем.

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Перегрузка стиральной машины

Перегрузка может привести к плохой стирке, неравномерному полосканию и даже к поломке самой машины. Следует соблюдать рекомендованную загрузку и не превышать ее.

Таким образом, одежда будет постирана должным образом, а стиральная машина останется в хорошем состоянии на более длительный период времени. Также необходимо отдельно стирать тяжелые вещи от легких, чтобы предотвратить повреждение вещей.

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Использование слишком большого количества стирального средства

Использование слишком большого количества стирального порошка не только напрасно тратит деньги, но может оставить следы на одежде и повредить стиральную машину. Тщательно отмерьте средство для стирки в соответствии с загрузкой, чтобы избежать большего количества, чем необходимо.

Для очень большой загрузки достаточно полстакана стирального средства, а для меньшего обычно хватает четверти стакана.

Игнорирование регулярного технического обслуживания

Пренебрежение регулярным обслуживанием стиральной машины может привести к неисправностям и сократить срок службы. Во избежание этого очищайте фильтр для ворса после каждого использования и ежемесячно запускайте пустую стирку с уксусом или лимонной кислотой, чтобы удалить любые накопленные остатки.

Таким образом, стиральная машина будет работать должным образом, что защитит одежду от повреждений и продлит срок службы прибора.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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