Самые романтические места в Украине для выходных с любимым человеком. Ищи свой город
Если вы романтичный и авантюрный человек, ваши следующие выходные со второй половинкой пройдут на одной из этих красивых локаций. Вместо привычной уборки, приготовления или встречи с друзьями возьмите два билета на автобус, поезд и устройте незабываемый выходной день только для двоих.
Киев
Ваш личный романтический маршрут в столице может состоять сразу из нескольких локаций, которые подойдут как для прогулки выходного дня, так и для особых моментов, которые должны запомниться на всю жизнь.
- Мариинский парк и памятник влюбленным
- Тоннель любви на Контрактовой площади
- Влюбленные стулья на Оболонской набережной
- Арка любви на Дарницкой площади
- Певческое поле
- Обзорная площадка на Лысой горе
- Обзорная площадка на Старокиевской горе
- Ресторан на крыше Avalon – Martini Terrace
- Ресторан на крыше B–hush с панорамным видом на Михайловскую площадь
- Ресторан-бар MurMur на крыше БЦ "Credit Agricole"
Днепр
Днепр подарит влюбленным возможность поговорить наедине, повеселиться на крыше и насмотреться на отражения поцелуев в воде.
- Набережная и фонтан "Белый лебедь"
- Монастырский остров
- Обзорная площадка парка Шевченко
- Водопад "Порог ревущий"
- Яхт-клуб "Сич"
- Ботанический сад Днепропетровского национального университета
- Вкусные заведения на Екатеринославском бульваре
- Виртуальный центр "Куб"
- Кафе-галерея "Van Gogh"
- Ресторан и лаундж бар "BEYOND"
Одесса
Одесса наполнена уютными двориками, романтическими видами на бескрайнее море и уникальными улочками с колоритными заведениями.
- Дендропарк Победы
- Лестница любви на спуске кунгуна
- Сквер Пале-Рояль
- Парк Шевченко
- Тещин мост
- Любовь дерева в городском саду
- Луно-парк
- Ресторан "Облака" с панорамным видом на город
- PANORAMA & PIANO BAR
- РУФТОП-БАР "ЗАХОД СОЛНЦА
Львов
Исторический, вдохновляющий, ароматный и заботливый – Львов дарит парам безграничный полет фантазии для романтических встреч и особых моментов.
- Скамейка влюбленных на площади Рынок
- Итальянский дворик на площади Рынок
- Высокий замок
- Стрыйский парк
- Башня храма Святой Ольги и Елизаветы
- Фонтан "Ромео и Джульетта"
- Панорамный ресторан Альбертин
- Ресторан "Крыша"
- Вкусное заведение Гасовая Лямпа
- Панорама-бар "Башня"
Ровно
Места для свиданий в городе выходят за границы города, чтобы создать естественную романтику и живописные декорации для вашей любви.
- Тоннель любви в Клеване
- Лебедка
- Белое озеро
- Библивские холмы
- Органный зал
- Кофейня "Кофейная комната"
- Кафе Hogwarts
- Платформа релакса "Hayok"
Тернополь
Колоритное и уютное место, которое имеет прекрасные уголки для влюбленных и романтиков.
- Остров Влюбленных
- Итальянский или Венецианский дворик
- Аэрационный фонтан
- Бульвар Шевченко
- Ресторан на крыше Na Nebi
Винница
Винница может заполнить ваш романтический день или уик-энд впечатлениями, которые вдохновят на новый шаг в отношениях и подарят незабываемые моменты.
- Набережная фонтана Рошен
- Киевский мост
- Парк Кумбари
- Площадь Гагарина
- Городской парк культуры
- Водная прогулка по Южному Бугу
- Ресторан "Винницкая реберня"
- Ресторан "Панорама"
Чернигов
Романтические прогулки по Чернигову могут внезапно завести в скрытую арку, или историческое здание - гуляйте, бродите держа друг друга за руку.
- Локации в парке Черниговский Вал
- Локации Красной площади
- Парк Черниговского университета
- Ресторан "Хряк"
- Обзорная площадка Центр 4
Харьков
Война не останавливает любви и чувства. Несокрушимый Харьков продолжает дышать, влюбляться и прогуливаться по своим улочкам. И все же выбирать место для романтической прогулки следует поближе к укрытию.
- Сад им. Шевченко
- Центральный парк
- Саржин Яр
- Фельдман Экопарк
- Парк Скульптур
- Кафе "Мысли по вкусу"
- Бар Bunker
Полтава
Полтавский колорит станет отличным дополнением к романтическому настроению, а ее улочки наполнены интересными направлениями для прогулок вдвоем.
- Иванова гора и Белая Беседка
- Аллея каштанов
- Круглая Площадь
- Дендропарк
- Сиреневый Гай
- Ресторан "Лестница"
- Ресторан "Той самый Баранчик"
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