Самый мощный ритуал для исполнения желаний в полнолуние 1 августа: действует безотказно

Сила полнолуния 1 августа 2023 года может стать глубоким способом проявления самых сокровенных желаний. Для этого можно провести ритуал, но важно, чтобы желание имело искренний смысл и исходило из глубины сердца.

Идеальное время для проведения ритуала начинается с момента наступления полнолуния и заканчивается через день после его появления. Вы можете выбрать любое время суток для проведения ритуала – утро, день, вечер или ночь.

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Необходимо подготовиться, так как в исполнение желания вы будете вкладывать свою энергию, поддерживаемую Луной. Чтобы ритуал прошел успешно, очистите свой разум от всех негативных мыслей и неопределенности.

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Зажгите свечу, желательно красную. Смотрите на пламя не менее пяти минут, чтобы энергия огня очистила вас от негатива и смятения. Пусть энергия пламени охватит вас, очищая душу. Когда вы станете единым целым с пламенем, разум очистится, подготовив к исполнению желаний, которые предстоит загадать.

В полнолуние очень важно сосредоточиться на одном или двух самых заветных желаниях. Хотя для тех, кто обладает глубокой внутренней энергией, допустимо исполнение пяти желаний. Каждое из них требует значительного количества энергии для реализации.

Чтобы желания исполнились, наполните их сильными чувствами и энергией. Закройте глаза и представьте себе весь спектр эмоций, связанных с исполнением каждого желания.

Эмоции должны быть яркими, полностью охватывающими ваш внутренний мир. Погрузитесь в радость, удовлетворение и счастье, мысленно наполняя каждое желание энергией.

Запишите желания на отдельных листах бумаги. Сделайте глубокий выдох, а затем поднесите бумагу с желанием к пламени свечи. Позвольте теплу пламени унести ваши желания во Вселенную.

На следующий день после полнолуния можно сделать еще один шаг, чтобы еще больше усилить свои желания. Практикуйте "вдыхание" энергии полнолуния, чтобы ускорить исполнение желаний. Сделайте глубокий вдох, наполняя этой энергией все свое существо. Примите равновесие, покой и удовлетворение, которые сопровождают этот прилив сил.

С каждым выдохом освобождайтесь от негативной энергии, усталости и неблагоприятных эмоций. Наслаждайтесь светом и гармонией, пронизывающими ваше существо. Повторяйте эту практику несколько раз в течение дня, пополняя запасы энергии и поддерживая внутреннее спокойствие.

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