Самый простой хлеб без долгого замеса – на природе и в котелке!

На самом деле, его можно приготовить и дома, и в любой другой емкости. Например, в гусятнице или в толстой кастрюле с крышкой.

И самое главное – его не нужно долго вымешивать!

Хлеб может быть очень простой!

Ингредиенты:

400 г пшеничной хлебной муки

300 г воды

1 г сухих дрожжей (или 3 г свежих)

8 г соли

15 г меда

60 г семян льна (по желанию)

50 г овсянки или овсяной муки

Просто смешиваем муку с теплой водой, дрожжами, медом, солью и семенами – можно рукой, можно лопаткой. Можно несколько минут помешать и все. Оставляем на 12 часов под пленкой в комнате. Удобно делать это на ночь в большой миске.

(Пшеничная хлебная мука – это такая, в которой содержание белка свыше 13,5 %. Например, "Зернари селект" или Caputo Rosso.)

Утром открываю тесто, смоченной в воде рукой сворачиваю его от края до середины с 4-х сторон.

На пергамент или полотенце насыпаю овсянку или овсяную или рисовую муку и выкладываю на него тесто. Осторожно складываю его еще раз конвертом (можно даже дважды) и оставляю где-то на часок, хорошо осыпав предыдущей мукой.

Нагреваю кастрюлю с крышкой при температуре 250 °C пол часа минимум (у меня был котелок на костере).

Перекладываю хлеб вместе с пергаментом в горячую кастрюлю или котелок (в котелок положите 4 слоя фольги, чтобы не подгорело, как у меня). Печем 30 минут (250 градусов) с крышкой, затем открываем ее и еще 15 минут допекаем поменьше до 180.

На костере просто 45 минут под крышкой.

Готово.

В кастрюлю или котел, одновременно с тестом можно добавить 30-40мл воды – чтобы был пар из начала.

Вместо льна можно брать семена тыквы. Обязательно используйте указанную муку и для присыпки тоже.

Приятного аппетита! Обнял!