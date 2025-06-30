Самый вкусный шашлык: какое мясо выбрать

Шашлык

Еще одно видео, которое уже два года висело в моей копилке рецептов, но все как-то не решался его выставить…

В общем, я люблю вкусно поесть. Больше всего мне нравится раскрывать вкус продукта, не забивая его большим количеством специй (но это не касается традиционной азиатской кухни). Так что и с шашлыком так - всего понемногу, но обязательно много лука:

1 кг свиного ошейка

250 г лука

12 г соли

черный и ароматный молотый перец

немного горчицы, ворчестер и/или острый перец или паприка

По-моему, самая вкусная часть для шашлыка – ошеек. Нарезаю прямоугольниками толщиной 2,5 см.

Лук тонко нарезаю и прямо выжимаю и мну руками на мясо.

Добавляю все другие пряности (но действительно немного), соль, все тщательно перемешиваю и оставляю в холодильнике на ночь (можно и на 2–3), ворчестер можно заменить на соевый соус.

Перед жаркой отбрасываю лук, мясо можно немного смазать растительным маслом, чтобы была красивая корочка.

Разжигаем костер, ждем, пока останется только жар, и уже без огня, медленно жарю-томлю мясо на шампурах.

Люблю есть с овощами гриль или с молодым картофелем. А вы?