Счастливый дом: когда лучше всего делать уборку
Согласно народным верованиям каждый день имеет уникальную энергетику, которая может влиять на нашу жизнь. Помня об этом, важно знать, когда убирать дом. UAportal собрал народные приметы, о том, в какие дни наводить порядок не рекомендуется, а какие являются благоприятными.
Когда нельзя убирать
Согласно народной мудрости, считается, что следует избегать уборки в понедельник, пятницу и воскресенье. Считается, что эти дни можно ненароком отвлечь от дома материальное благополучие и достаток. Кроме того, в пятницу желательно открыть все окна, чтобы уронить свежий воздух и благоприятную энергетику.
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Также рекомендуется не менять постельное белье в пятницу и воскресенье, чтобы сберечь гармонию и счастье в доме. Важно воздержаться от проведения работ после заката и на большие церковные праздники, такие как Пасха, поскольку они имеют особую значимость.
Идеальные дни для наведения порядков
Вторник считается лучшим для уборки. В этот день можно смело заниматься стиркой, глажкой, подметанием, мытьем окон. Также среда, четверг и суббота подходят для мытья полов и генеральной уборки в целом.
Важно помнить, что чистота – это не только удаление грязи, но и утилизация сломанных или испорченных вещей. Такой целостный подход к уборке обеспечивает всестороннее улучшение благополучия членов семьи.
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