Щедрый и заботливый: факты из жизни Джорджа Клуни

Джордж Клуни, известный актер, режиссер, преданный муж и любящий отец, десятилетиями очаровывал зрителей через экран. Хотя может казаться, что мы знаем об этой голливудской иконе все, UAportal подготовил несколько удивительных фактов, проливающих новый свет на его характер.

Скрытая спортивная мечта

Неизвестно для многих, Клуни лелеял мечту стать профессиональным бейсболистом. Однажды он признался: "В школьные годы я имел исключительные навыки игры на поле. Однако мои бросковые способности были недостаточными. Я искренне верил, что бейсбол станет моим призванием".

Верный спутник

В течение почти двух десятилетий Клуни с любовью заботился о своей домашней свинье Максе. Эта неожиданная связь длилась 18 лет, удивляя ветеринаров, пораженных долголетием Макса.

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Жест благодарности

Выражая свою благодарность друзьям, поддерживавшим его на протяжении всей карьеры, Джордж устроил званый ужин для 14 своих ближайших товарищей.

Однако на этом сюрприз не закончился. Каждый друг получил потрясающий подарок в размере одного миллиона долларов.

Первопроходец на церемонии вручения "Оскара"

Клуни вписал свое имя в историю, став первым актером, получившим номинации на премию "Оскар" в шести разных категориях.

Его номинация за продюсирование фильма "Арго" вместе с Беном Аффлеком стала шестой номинацией в разных областях, включая сценарий, режиссуру и актерское мастерство.

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