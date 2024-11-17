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Сделает ли поднятие гантелей фигуру более "мужеподобной"?

Анита ЛуценкоАнита Луценко

Сделает ли поднятие гантелей фигуру более 'мужеподобной'?
Сделает ли поднятие гантелей фигуру более ''мужеподобной''?

Мой личный страх и травма подросткового возраста – это когда, мой пример идеальной девушки-тренера (реальная девушка, которая была примером для меня), красивой, легкой, спортивной в какой-то момент превратился в "качка" что со спины не отличить от мужчины и со изменением голоса. Сейчас понимаю, что это стало для меня огромным шоком. Но ясно, что были медицинские препараты и цели на международные соревнования бодибилдерские.

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Процес нарощування м’язів складний і такий, що потребує вводних: має бути профіцит ккал, а не дефіцит, має бути певна кількість білку, режим тренувань, що передбачає постійне збільшення ваги і супротиву, відпочинок і стратегію нарощування м’язів, робота на рівні високого подолання навантаження, це не 3 підходи по 15 разів з гантелями по 3-5 кг. Твоя гормональна система має бути наближена до чоловічої, бо ми не влаштовані так як чоловіки.

Натомість, що дадуть вправи із додатковою вагою?

- не дадуть м’язам зникати, вони будуть залишатися при тобі і не заміщатимуться жировою масою навіть при тих самих об’ємах

- активна робота м’язів і їх наявність відповідає за швидкість обміну речовин, більше м’язів - більше можеш їсти і не отримувати надлишок на тілі

- шкіра над активними м’язами пружніша

- відчуття сили в м’язах забеспечує відчуття сили в тілі і підвищений рівень енергії

- форма тіла залежить від розвинутість м’язів

- чим краще розвинута сила м’язів, тим за необхідності ти швидша

Боїтесь вправ із вагою?

Источник:instagram.com

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