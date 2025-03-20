Сегодня день счастья. Рецепт счастья очень прост

Сегодня День Счастья.

Рецепт счастья простой.

1. Надо собирать кванты счастья, друг к другу, как пазл. Для этого нужно их записывать в секретный файл, чтобы никто не видел. И каждый день на ночь перечитывать, радуясь тому, какой прекрасный день вы прожили.

Вроде бы это поступление денег на ваш счет. И не важно откуда. Главное, что они есть, эти кванты счастья, их количество добавляется и радует ваш глаз и душу.

2. Вы спросите: А что это за волшебные кванты счастья? Кванты счастья безгранично разнообразны:

влюбился..., получил премию..., успел сдать курсовую..., спас человека..., подарил букет..., получил долгожданное письмо..., свет дали..., не бомбят..., наши наступают..., начальник похвалил..., кино хорошо попалось..., опередил конкурента..., в магазине досталось последнее платье..., родила ребенка...., родила ребенка.

Размер и калибр события не имеют значения.

3. Почему? Потому что, несмотря на разнокалиберность подобных ощущений счастья, каждое из них я одинаково приравниваю к одному кванту счастья, поскольку главное – количество, а не масштабность.

Потому что никогда не знаешь, какой маленький винтик закрутит твою жизнь вверх или заглушит ее. Счастье быстротечно, в отличие от горя, которое длится долго.

4. Это, конечно, не очень справедливо, что в одной корзине счастье все такое по-разному, но так устроен мир. Именно поэтому кванты счастья нужно немедленно фиксировать, делая зарубки в любом месте, а затем вечером переносить эти зарубки в секретный блокнотик или секретный компьютерный файл.

Никому нельзя разрешать в них заглядывать, потому что это только ваше богатство и только ваши ощущения.

5. Я лично так и поступаю, с детства приучив себя считать на ночь свои победы и удачи. И никогда не слушаю тех горе-психологов, которые рекомендуют делить письмо вертикально пополам, слева писать что-то положительное, справа – негативное и взвешивать – что перевесит.

6. Не нужно взвешивать отрицательное. Говорю всем: считайте на ночь только свои ПОБЕДЫ. Вы же человек, в общем-то, хороший! А на том, что вам в чем-то не повезло или не получилось, не нужно акцентировать внимание, умножая свои проблемы и портя себе настроение.

7. Смотрит! Ведь собирая фотографии в свой альбом, мы предпочитаем фиксировать сцены веселья, отдыха на море, игры в футбол, красивую прическу, специально говоря "ч-и-и-з", изображая счастливое лицо..., а вовсе не сцены тоски, горя, последствия аварии и лечения в больнице.

8. Когда мы рисуем образы будущей жизни, наше сознание действует по тем же образцам. Все хорошо идет в зачет, ничто не должно потеряться!

9. Так что формула проста: фиксируйте и записывайте свои "плюсики". Это будет математическое составление вашего суммарного счастья. И не нужно иронизировать, поскольку математика – наука точная.

10. Жизнь измеряется не количеством вдохов, а моментами, когда от счастья захватывало дух.