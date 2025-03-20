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Сегодня день счастья. Рецепт счастья очень прост

Владимир СпиваковскийВладимир Спиваковский

Сегодня день счастья. Рецепт счастья очень прост
Сегодня день счастья. Рецепт счастья очень прост

Сегодня День Счастья.

Рецепт счастья простой.

1. Надо собирать кванты счастья, друг к другу, как пазл. Для этого нужно их записывать в секретный файл, чтобы никто не видел. И каждый день на ночь перечитывать, радуясь тому, какой прекрасный день вы прожили.

Вроде бы это поступление денег на ваш счет. И не важно откуда. Главное, что они есть, эти кванты счастья, их количество добавляется и радует ваш глаз и душу.

2. Вы спросите: А что это за волшебные кванты счастья? Кванты счастья безгранично разнообразны:

влюбился..., получил премию..., успел сдать курсовую..., спас человека..., подарил букет..., получил долгожданное письмо..., свет дали..., не бомбят..., наши наступают..., начальник похвалил..., кино хорошо попалось..., опередил конкурента..., в магазине досталось последнее платье..., родила ребенка...., родила ребенка.

Размер и калибр события не имеют значения.

3. Почему? Потому что, несмотря на разнокалиберность подобных ощущений счастья, каждое из них я одинаково приравниваю к одному кванту счастья, поскольку главное – количество, а не масштабность.

Потому что никогда не знаешь, какой маленький винтик закрутит твою жизнь вверх или заглушит ее. Счастье быстротечно, в отличие от горя, которое длится долго.

4. Это, конечно, не очень справедливо, что в одной корзине счастье все такое по-разному, но так устроен мир. Именно поэтому кванты счастья нужно немедленно фиксировать, делая зарубки в любом месте, а затем вечером переносить эти зарубки в секретный блокнотик или секретный компьютерный файл.

Никому нельзя разрешать в них заглядывать, потому что это только ваше богатство и только ваши ощущения.

5. Я лично так и поступаю, с детства приучив себя считать на ночь свои победы и удачи. И никогда не слушаю тех горе-психологов, которые рекомендуют делить письмо вертикально пополам, слева писать что-то положительное, справа – негативное и взвешивать – что перевесит.

 

6. Не нужно взвешивать отрицательное. Говорю всем: считайте на ночь только свои ПОБЕДЫ. Вы же человек, в общем-то, хороший! А на том, что вам в чем-то не повезло или не получилось, не нужно акцентировать внимание, умножая свои проблемы и портя себе настроение.

7. Смотрит! Ведь собирая фотографии в свой альбом, мы предпочитаем фиксировать сцены веселья, отдыха на море, игры в футбол, красивую прическу, специально говоря "ч-и-и-з", изображая счастливое лицо..., а вовсе не сцены тоски, горя, последствия аварии и лечения в больнице.

8. Когда мы рисуем образы будущей жизни, наше сознание действует по тем же образцам. Все хорошо идет в зачет, ничто не должно потеряться!

9. Так что формула проста: фиксируйте и записывайте свои "плюсики". Это будет математическое составление вашего суммарного счастья. И не нужно иронизировать, поскольку математика – наука точная.

10. Жизнь измеряется не количеством вдохов, а моментами, когда от счастья захватывало дух.

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