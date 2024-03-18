Секреты использования глицерина: полезные советы для дома

UAportal подготовил небольшой список советов о том, как использовать глицерин для разных бытовых нужд. Это универсальный и ценный бытовой продукт, имеющий множество приложений, которые могут упростить повседневные дела.

Видео дня

Натуральный увлажнитель

Глицерин – отличный природный увлажнитель он способен удерживать влагу. Поэтому это делает его фантастическим ингредиентом для увлажняющего крема.

Читайте также: Как выбрать хорошую губку для мытья посуды: советы опытных хозяек

Сделать простое средство для увлажнения легко. Просто смешайте одну часть глицерина с четырьмя частями воды и нанесите его на кожу.

Антисептик для рук

Вы можете изготовить домашнее дезинфицирующее средство для рук. Для этого просто разведите две части изопропилового спирта, одну часть геля алоэ вера и несколько капель глицерина. Благодаря этому содержимому средство станет более мягким для кожи, но одновременно эффективно будет обеззараживать ее.

При незначительных порезах

Благодаря природным противомикробным и противовирусным свойствам, глицерин является идеальным дополнением для мазей от мелких порезов. Если смешать смесь из этого компонента и алоэ вера и нанести это вещество на пораженный участок, это ускорит заживление.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !