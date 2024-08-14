Секреты выращивания гигантских ягод: советы для получения щедрого урожая клубники

Клубника по праву завоевала свое место среди любимых ягод садоводов, стремящихся получить обильный урожай. UAportal подготовил рекомендации, которые помогут в том, чтобы кусты обильно плодоносили.

Помните, что клубника имеет низкую устойчивость к холодной погоде, поэтому перед посадкой желательно дождаться, пока почва в верхнем слое прогреется не менее 8-9 градусов тепла. Преждевременная посадка может привести к гибели этих нежных растений.

При выборе участка для клубники отдавайте предпочтение чернозему, супесчаному грунту или глинистому грунту, избегая холмов или долин, которые могут привести к застою воды или чрезмерному осушению.

Чтобы правильно посадить клубнику, начните с подготовки почвы. Перед тем, как высаживать в открытый грунт, перекопайте и разрыхлите его, обогатив компостом или древесной золой из расчета 200 граммов на квадратный метр. Эта минеральная добавка укрепляет почву, способствуя здоровому росту и противостоянию потенциальным вредителям.

Перед посадкой рекомендуется замочить корни клубники в антипаразитарном растворе. Такая обработка помогает предотвратить распространенные болезни растений и защищает от вредных.

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Технику посадки клубники в открытом грунте

Начните с укорочения корней каждого растения клубники примерно до 20–25 сантиметров. Отдельные растения можно высаживать в один ряд, оставляя между рядами промежуток до одного метра и располагая каждый куст на расстоянии 25–30 сантиметров друг от друга.

Высаживая растения в подготовленные лунки, добавьте столовую ложку пепла в каждую ямку. Осторожно положите корень, не сгибая его, убедившись, что корневая лунка не углублена и не приподнята над землей. После посадки аккуратно полейте и уплотните почву.

После посадки снабдите достаточный полив, вылив 2–3 литра воды под каждый куст. Мульчирование соломой, хвоей или мелкой корой между растениями помогает предотвратить рост сорняков и сохраняет важную влагу. Для улучшения оптимального укоренения своевременно обрезайте ответвления клубники во время роста.

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