Секреты выращивания голубики: советы, как подкармливать для щедрого урожая

Выращивание голубики может быть сложной задачей для многих садоводов из-за привередливого характера этого растения. UAportal подготовил советы по правильному внесению удобрений, которые помогут вам значительно повысить шансы на получение щедрого урожая.

Подкормка голубики

Процесс внесения удобрений очень важен для того, чтобы голубика дала отличные урожаи. Сначала почки должны набухнуть, что обычно происходит в марте или начале апреля. Именно в этот период вступают в действие азотсодержащие препараты, поддерживающие быстрый рост и компенсирующие дефицит питательных веществ.

Вскоре после цветения голубики, обычно в мае или начале июня, следует провести вторую сессию подкормки. На этом этапе вносят калийные и магниевые удобрения, которые имеют решающее значение для оптимизации сладости и размера ягод соответственно.

Последний этап подкормки проводят осенью, после завершения сбора урожая голубики. Тогда лучше всего вносить фосфорные и калийные удобрения, которые укрепляют кусты, обеспечивая их устойчивость и силу с приближением холодных месяцев.

Процесс внесения удобрений

Перед внесением удобрений очень важно тщательно полить кусты. Чтобы защитить растения и оптимизировать усвоение питательных веществ, полезно выложить вокруг основания слой торфа или мульчи, например сосновой коры или опилок.

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С приближением второго этапа подкормки полезны сульфат калия и сульфат магния. Эти минералы оказывают существенное влияние на сладость и размер ягод. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется проводить подкормку при благоприятных погодных условиях, желательно после дождя, утром или вечером.

Будьте осторожны

Чтобы избежать вредного воздействия на кусты голубики, следует соблюдать определенные меры предосторожности. Крайне важно никогда не удобрять их пеплом, подстилкой, гноем или перегноем, поскольку такие вещества подщелачивают почву, препятствуя росту растения, процветающего в кислой среде.

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