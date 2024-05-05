Секреты выращивания кукурузы: оптимальное время посадки для щедрого урожая

Кукуруза требует тщательного учета различных факторов, включая выбор семян и время посева. UAportal подготовил рекомендации по выращиванию данной культуры.

Вопреки расхожему мнению, ранний посев не всегда является лучшей стратегией для выращивания кукурузы, поскольку чрезмерно холодные условия могут препятствовать ее выживанию. Поэтому выбор подходящей даты имеет решающее значение.

Кукурузу можно сеять в середине мая или даже в июне, при этом предпочтение отдается следующим дням по лунному календарю: 22–24, 30–31 мая; 1–3, 5–6, 10–11, 19–20, 26–30 июня.

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Обеспечение надлежащей подготовки почвы и соблюдения технологий выращивания имеет важное значение для успешного урожая. Начните с очистки посевной площади от сорняков и остатков с предыдущего года.

Выбор высококачественных семян играет немаловажную роль в получении урожая. Обычно всходы кукурузы появляются через 7–11 дней после посева. Перед посадкой проверьте качество зерна и выбросьте мелкие, поврежденные или обесцвеченные семена. Племена или потемневшие непригодны для выращивания.

Следующим важным шагом является прогревание семян в течение примерно пяти дней. Это можно сделать, разложив его в один слой под прямыми солнечными лучами или обнаружив другое теплое место.

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