Семга в имбирно-соевом соусе: рецепт

Друзья, это блюдо для тех, кто любит рыбку. Вы любите рыбу?

Иногда хочется добавить просто соль, масло, немного лимона… а иногда, просыпается фантазия и хочется поиграть с разными вкусами! И тогда я выбираю этот вариант.

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А урізноманітнити смаки у звичних стравах на кожен день, мені допомагає мікс рослинних олій "Олейна" Три зерна. Це не тільки смачно, та ще й і корисно, оскільки вона складається з ріпакової, лляної та гарбузової олії.

То ж готуємо разом, смачно, швидко та корисно.

Сьомга з соусом

на 4 порції

600 г філе сьомги

Соус до риби:

50 г меду

40 мл олії

100 мл соєвого соусу

20 г натертого кореня імбиру

20 мл соку лимону

2 зубчики часнику

Наріжте дрібно часник, натріть імбир на дрібній тертці.

Змішайте всі інгредієнти в сотейнику і варіть помішуючи на слабкому вогні до загущення. Зніміть з плити і дайте трохи охолонути.

Наріжте рибу на шматки по 150 г, покладіть на пергамент і поставте в духовку, випікайте при температурі 180С - 10 хв.

Потім полийте рибу соусом і запікайте ще 5 хвилин.

Прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею, перцем чілі та кунжутом.