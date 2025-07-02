Сэндвич без муки и лишних калорий

Легкий, сочный, хрустящий. Идеален для ужина – или чтобы взять с собой.

Запекаю баклажаны на пергаменте — не прилипает, не рвется, держит тепло как надо. Никаких хлопот — только результат.

Ингредиенты:

• Баклажан – 1 шт;

• Твердый сыр – 70 г;

• Песто – 2 ст. л;

• Рукола - горсть;

• Моцарелла – 1 шарик;

• Помидор – 1 шт;

• Хамон - 2-3 ломтика;

• Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Нарезать баклажан тонкими ломтиками.

2. Выложить на противень с пергаментом, немного накладывая края друг на друга.

3. Посыпать сыром – внутрь и сверху.

4. Запекайте в течение 20 мин при температуре 180°C.

5. Добавить песто, рукколу, моцареллу, томаты, хамон – и закрыть второй частью.

Готово.