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Сэндвич без муки и лишних калорий
Легкий, сочный, хрустящий. Идеален для ужина – или чтобы взять с собой.
Запекаю баклажаны на пергаменте — не прилипает, не рвется, держит тепло как надо. Никаких хлопот — только результат.
Ингредиенты:
• Баклажан – 1 шт;
• Твердый сыр – 70 г;
• Песто – 2 ст. л;
• Рукола - горсть;
• Моцарелла – 1 шарик;
• Помидор – 1 шт;
• Хамон - 2-3 ломтика;
• Соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Нарезать баклажан тонкими ломтиками.
2. Выложить на противень с пергаментом, немного накладывая края друг на друга.
3. Посыпать сыром – внутрь и сверху.
4. Запекайте в течение 20 мин при температуре 180°C.
5. Добавить песто, рукколу, моцареллу, томаты, хамон – и закрыть второй частью.
Готово.