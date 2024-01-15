Sennheiser представит революционные TWS-наушники на CES 2024: модель Momentum Sport

На выставке CES 2024 известнейший бренд Sennheiser поднял волну эмоций, представив свои флагманские беспроводные наушники Momentum True Wireless 4. Однако это было не все, что они приготовили. UAportal рассказал, что наряду со своей главной моделью, Sennheiser объявили о выпуске спортивной версии – Sennheiser Momentum Sport.

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Что нового

Momentum Sport может похвастаться динамической полуоткрытой конструкцией, сопровождающейся усовершенствованной системой активного шумопоглощения. Это позволяет пользователям наслаждаться тренировками без отвлекающего фонового шума. Кроме того, наушники оснащены режимом прозрачности и специальным режимом защиты от ветра.

Основные преимущества

Momentum Sport имеют сертификацию IP55, что делает их устойчивыми к воде и пыли. Устройство также имеет прочный, ударопрочный корпус и специально разработанные вкладыши, которые предотвращают засор.

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Однако, действительно отличающий эту модель от других, так это встроенный датчик, способный измерять температуру тела и отслеживать частоту сердечных сокращений. Эта инновационная функция поднимает функциональность наушников на новый уровень, преодолевая разрыв между аудиотехнологиями и мониторингом здоровья.

Время работы

Когда дело доходит до времени автономной работы, Sennheiser Momentum Sport не разочаровывает. На одном заряде наушники обеспечивают до 6 часов непрерывного воспроизведения. Для пользователей, находящихся в дороге, добавляемый кейс увеличивает это время до 18 часов, обеспечивая непрерывное наслаждение на протяжении всего дня.

Цена и когда ждать

Sennheiser Momentum Sport появятся на рынке 9 апреля по цене $330 и сочетают в себе самое современное качество звука с расширенными возможностями мониторинга состояния здоровья, создавая привлекательный вариант для ищущих премиальный опыт прослушивания в сочетании с функциональностью для фитнеса.

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