Шипированные шины или фракционные: Что лучше подойдет для использования зимой

Вопрос разницы между шипованными и фракционными шинами становится ключевым в выборе оптимального варианта для безопасной езды зимой. UAportal узнал, какие шины лучше выбрать.

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Сцепление

Шипованные шины обеспечивают лучшее сцепление на обледеневших поверхностях благодаря металлическим шипам. Кроме того, фрикционные покрышки предназначены для обеспечения лучшей управляемости и сцепления на мокрой или сухой дороге. В зависимости от погодных условий и рельефа местности одни могут быть более подходящими, чем другие.

Долговечность

С точки зрения долговечности, шипованные покрышки обычно имеют более короткий срок службы, поскольку металлические шипы могут изнашиваться со временем, тогда как фрикционные шины обычно имеют более длительный срок службы и более стабильные характеристики на обычном дорожном покрытии.

Стоимость

С точки зрения стоимости, шипованные шины, как правило, дороже из-за специализированной технологии и используемых материалов. В отличие от них, фрикционные покрышки более экономически выгодны при первичной покупке, что делает их более экономичным выбором для ежедневного вождения.

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Шум

Что касается уровня шума, то шипованные покрышки, как правило, создают больше шума на обычном дорожном покрытии через металлические шипы, в то время как фрикционные шины предлагают более тихое и комфортное вождение, особенно на гладком покрытии.

Воздействие на окружающую среду

Воздействие на окружающую среду – еще один фактор, который следует учитывать. Шипованные шины могут повреждать дорожное покрытие. Между тем, фрикционные шины, как правило, более экологичны.

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