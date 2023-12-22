Шутит над собственной фамилией: Интересные факты о Джонни Деппе

Джонни Депп, знаменитый актер, широко известен своей многогранностью и незабываемой игрой. UAportal подготовил интересные факты об этом талантливом мужчине.

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Постоянное напоминание

На руке персонажа Джонни Деппа в "Пиратах Карибского моря", капитана Джека Воробья, есть татуировка. Интересно, что после завершения съемок Депп сделал такую же татуировку. Единственное небольшое отличие состоит в том, что воробей на настоящей татуировке летит в противоположном направлении.

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Игра с именами

С немецкой фамилия Депп переводится как "дурак" или "шут". Несмотря на шутливый подтекст, сам Депп часто принимает эту юмористическую сторону, шутя над собственным именем.

Жизнь в движении

Воспитание Деппа было отмечено частыми переездами. К тому времени, как ему исполнилось пятнадцать лет, его семья переезжала два десятка раз, что способствовало его разнообразному опыту и адаптации.

Татуировка актера

Тело Джонни Деппа украшают тринадцать татуировок. Среди них особенное, что имеет сентиментальную ценность – рисунок.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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