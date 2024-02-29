Скажите "нет" головным болям: методы, которые облегчат дискомфорт за считанные минуты

Вы чувствуете нестерпимую головную боль, но не имеете под рукой никаких обезболивающих препаратов? UAportal рассказал о простых средствах, которые могут принести облегчение даже в таких случаях.

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Упражнения перед зеркалом

Попытайтесь стать перед зеркалом и выполнить серию упражнений для лица, направленных на расслабление мышц. Быстро поднимите брови, сначала правую, затем левую и обе вместе. Затем закройте глаза и косите их вправо и влево. Еще одна эффективная техника – мягко нажимать кончиками пальцев на брови и постепенно смещаться к переносице. После каждого упражнения не забывайте делать паузы, чтобы дать мышцам лицо расслабиться.

Точечный массаж

Определите зоны на висках, которые вызывают боль при нажатии и мягко помассируйте их. Это способствует расширению кровеносных сосудов, улучшая кровообращение, что помогает снизить или устранить симптомы головной боли. Вы также можете массировать переносицу, поскольку это также способствует облегчению боли.

Массаж глаз для облегчения головной боли

Нежно помассируйте закрытые глаза круговыми движениями, сначала по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки, и уже через пять минут вы заметите уменьшение головной боли.

Разминка для шеи

Массаж шеи может быть эффективным средством от головных болей, особенно если дискомфорт вызван проблемами шейного отдела позвоночника, например остеохондрозом. Кроме массажа, включите в свой распорядок дня несколько простых упражнений для шеи, таких как поочередные наклоны головы к каждому плечу, отвод головы назад и приближение подбородка к груди. Делайте перерывы между упражнениями.

Облегчение из-за растирания

Разогрейте ладони, положив их на уши, и мягко растирайте их, пока не почувствуете тепло. Затем двигайте ладонями в разных направлениях – вверх, вниз и в стороны, чтобы дополнительно стимулировать кровообращение и облегчить головную боль.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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